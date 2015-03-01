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Судьи
Главный судья:
Анатолий Жабченко (Краснодар)

Днепр - Волынь

01.03.2015, Воскресенье, 18:00 мск Днепропетровск, стадион Днепр-Арена Украина. Премьер-Лига, 15 тур Днепр - Волынь
Украина. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 27 октября, понедельник 20:00 Днепр 4:0 Волынь
Украина. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 27 сентября, суббота 18:00 Волынь 1:0 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
2 тур
2 августа, суббота 20:30 Волынь 0:1 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
15 апреля, вторник 20:00 Днепр 5:1 Волынь
4 тур
3 августа, суббота 20:30 Волынь 1:3 Днепр
Украина. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
17 апреля, среда 18:30 Волынь 0:2 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 18:30 Волынь 1:1 Днепр
7 тур
26 августа, воскресенье 18:30 Днепр 2:1 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
18 тур
26 ноября, суббота 21:30 Волынь 1:2 Днепр
3 тур
24 июля, воскресенье 20:30 Днепр 1:2 Волынь
Украина. Датагруп Кубок (2011/2012)
1/8 финала
26 октября, среда 19:00 Волынь 3:2 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
17 тур
14 ноября, воскресенье 20:00 Волынь 1:1 Днепр
2 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Днепр 2:0 Волынь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 20 6 0 65:12 +53 66
2. Шахтер Дн 26 17 5 4 71:21 +50 56
3. Днепр Дп 26 16 6 4 47:17 +30 54
4. Заря 26 13 6 7 40:31 +9 45
5. Ворскла 26 11 9 6 35:22 +13 42
6. Металлист 25 8 11 6 33:33 0 35
7. Металлург Д 26 6 10 10 27:38 -11 28
8. Олимпик Дн 26 7 5 14 24:64 -40 26
9. Металлург З 26 6 8 12 20:40 -20 26
10. Волынь 26 9 7 10 39:43 -4 25
11. Черноморец Од 25 3 11 11 15:31 -16 20
12. Говерла 26 3 10 13 22:47 -25 19
13. Карпаты * 26 5 9 12 22:31 -9 15
14. Мариуполь 26 3 5 18 25:55 -30 14
* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
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Карпаты: снято 3
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Волынь: снято 9
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