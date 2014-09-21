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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлист
Карпаты - Металлист: обзор матча 21 сентября 2014
Карпаты
21.09.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
3 : 3
Завершен
Металлист
26'
О. Голодюк
35'
Д. Кожанов
90+5'
Г. Балажиц
18'
С. Болбат
24'
К. Хавьер (П)
56'
Жажа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлист
ГОЛ! 3:3!
Г. Балажиц
Пас отдал
Я. Мартынюк
90'
+5
89'
Замена
Ю. Ткачук
️️️️
С. Болбат
Желтая карточка
Я. Мартынюк
87'
78'
Желтая карточка
М. Торсильери
77'
Замена
А. Радченко
️️️️
Жажа
69'
Замена
П. Ребенок
️️️️
В. Кобин
Замена
И. Худобяк
️️️️
А. Чачуа
68'
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
О. Голодюк
59'
Замена
Т. Пучковский
️️️️
М. Сергийчук
59'
56'
ГОЛ! 2:3!
Жажа
Пас отдал
В. Гоменюк
Желтая карточка
М. Даушвили
53'
Желтая карточка
П. Ксенз
37'
ГОЛ! 2:2!
Д. Кожанов
Пас отдал
П. Ксенз
35'
ГОЛ! 1:2!
О. Голодюк
26'
25'
Желтая карточка
В. Кобин
24'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Хавьер
Желтая карточка
О. Голодюк
23'
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Болбат
Пас отдал
Д. Кулаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
70
Иван Лобай
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
22
Тарас Пучковский
ЦП
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
36
Владислав Краев
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Мисак
19
Ксенз
32
Пластун
6
Балажиц
21
Костевич
11
Мирошниченко
32
Голодюк
9
Кожанов
20
Даушвили
8
Чачуа
7
Сергийчук
3-2-1-1-2
29
Горяинов
14
Кобин
18
Гуйе
6
Торсильери
15
Кулаков
19
Пшеничных
32
Красноперов
10
Хавьер
70
Жажа
8
Гоменюк
32
Голодюк
9
Мартынюк
9
Мартынюк
32
Голодюк
8
Чачуа
16
Худобяк
16
Худобяк
8
Чачуа
7
Сергийчук
22
Пучковский
22
Пучковский
7
Сергийчук
70
Жажа
46
Радченко
46
Радченко
70
Жажа
50
Болбат
43
Ткачук
43
Ткачук
50
Болбат
14
Кобин
82
Ребенок
82
Ребенок
14
Кобин
Остались в запасе
Карпаты
Металлист
70
Иван Лобай
ЦЗ
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
36
Владислав Краев
ЦП
5
Александр Осман
ЛЗ
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Остались в запасе
70
Иван Лобай
ЦЗ
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Остались в запасе
36
Владислав Краев
ЦП
5
Александр Осман
ЛЗ
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Карпаты - Металлист
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Украина
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