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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Карпаты
Ворскла - Карпаты: обзор матча 14 сентября 2014
Ворскла
14.09.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Карпаты
80'
Д. Дедечко
88'
А. Ковпак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Карпаты
Желтая карточка
А. Янузи
90'
+3
Замена
А. Ткачук
️️️️
А. Ковпак
90'
ГОЛ! 2:0!
А. Ковпак
88'
84'
Замена
И. Худобяк
️️️️
Д. Мирошниченко
ГОЛ! 1:0!
Д. Дедечко
80'
78'
Желтая карточка
Г. Балажиц
Желтая карточка
В. Сапай
77'
72'
Желтая карточка
М. Даушвили
Замена
А. Романчук
️️️️
И. Пердута
67'
Желтая карточка
А. Даллку
64'
64'
Замена
Т. Пучковский
️️️️
Д. Кожанов
Замена
А. Янузи
️️️️
О. Баранник
60'
46'
Замена
М. Кополовец
️️️️
М. Сергийчук
23'
Желтая карточка
Д. Кожанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
28
Артем Громов
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
14
Джемаль Али Кизилатеш
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
22
Тарас Пучковский
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
4-2-1-3
31
Богуш
4
Даллку
3
Ткачук
17
Чеснаков
23
Сапай
69
Дедечко
44
Пердута
17
Турсунов
24
Баранник
39
Ковпак
28
Громов
3-2-3-1-1
31
Ильющенков
19
Ксенз
32
Пластун
6
Балажиц
11
Мирошниченко
21
Костевич
32
Голодюк
9
Кожанов
20
Даушвили
8
Чачуа
7
Сергийчук
44
Пердута
84
Романчук
84
Романчук
44
Пердута
39
Ковпак
19
Ткачук
19
Ткачук
39
Ковпак
24
Баранник
9
Янузи
9
Янузи
24
Баранник
7
Сергийчук
18
Кополовец
18
Кополовец
7
Сергийчук
9
Кожанов
22
Пучковский
22
Пучковский
9
Кожанов
11
Мирошниченко
16
Худобяк
16
Худобяк
11
Мирошниченко
Остались в запасе
Ворскла
Карпаты
14
Джемаль Али Кизилатеш
ЦП
1
Дмитрий Непогодов
ВР
6
Александр Скляр
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
23
Роман Мисак
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
14
Джемаль Али Кизилатеш
ЦП
1
Дмитрий Непогодов
ВР
6
Александр Скляр
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Ворскла - Карпаты
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Ворскла
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