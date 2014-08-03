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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлург
Карпаты - Металлург: обзор матча 03 августа 2014
Карпаты
03.08.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Металлург
19'
Д. Лазич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлург
Желтая карточка
Г. Балажиц
90'
+1
89'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
А. Насонов
83'
Замена
А. Барановский
️️️️
Александре
Замена
М. Марусич
️️️️
Я. Мартынюк
83'
Замена
А. Чачуа
️️️️
И. Лобай
66'
64'
Замена
М. Задерака
️️️️
Н. Морозюк
Замена
М. Сергийчук
️️️️
Т. Пучковский
60'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лазич
Пас отдал
Александре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
70
Иван Лобай
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
22
Тарас Пучковский
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
55
Александр Нойок
ОП
14
Александре
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
8
Амбросий Чачуа
АП
14
Максим Марусич
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
14
Антон Поступаленко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
20
Максим Задерака
ПВ
11
Александр Акименко
ЦФ
3-3-4
31
Ильющенков
70
Лобай
4
Гитченко
6
Балажиц
19
Ксенз
9
Мартынюк
11
Мирошниченко
16
Худобяк
32
Голодюк
9
Кожанов
22
Пучковский
2-1-5-2
13
Бандура
44
Чечер
4
Прийма
55
Нойок
6
Морозюк
8
Нельсон
10
Лазич
11
Шарпар
23
Насонов
13
Макридис
14
Александре
9
Мартынюк
14
Марусич
14
Марусич
9
Мартынюк
70
Лобай
8
Чачуа
8
Чачуа
70
Лобай
22
Пучковский
7
Сергийчук
7
Сергийчук
22
Пучковский
6
Морозюк
20
Задерака
20
Задерака
6
Морозюк
23
Насонов
7
Мишенко
7
Мишенко
23
Насонов
14
Александре
22
Барановский
22
Барановский
14
Александре
Остались в запасе
Карпаты
Металлург
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
33
Марьян Мысык
АП
11
Александр Акименко
ЦФ
79
Юрий Панькив
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
Остались в запасе
33
Марьян Мысык
АП
11
Александр Акименко
ЦФ
79
Юрий Панькив
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Карпаты - Металлург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Украина
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