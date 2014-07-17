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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бурсаспор - Чихура
Бурсаспор - Чихура: обзор матча 17 июля 2014
Бурсаспор
17.07.2014, четверг, 22:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Чихура
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бурсаспор - Чихура
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0
0
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0
0
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Чихура
Лига Европы, 2 раунд
Абердин
5 : 0
01.08.2019
Чихура
Лига Европы, 2 раунд
Чихура
1 : 1
25.07.2019
Абердин
Лига Европы, 1 раунд
Чихура
2 : 1
17.07.2019
Фола
Лига Европы, 1 раунд
Фола
1 : 2
11.07.2019
Чихура
Лига Европы, 2 раунд
Марибор
2 : 0
02.08.2018
Чихура
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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2025.05.26 13:40
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Экс-нападающий ЦСКА Муса перейдет в «Бурсаспор»
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Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
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1
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Ивелин Попов может сменить «Спартак» на «Бурсаспор»
2018.07.22 21:27
7
Муса не хочет переезжать в Турцию
2018.01.07 06:50
3
Экс-нападающий ЦСКА Муса перейдет в «Бурсаспор»
2018.01.04 15:00
12
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