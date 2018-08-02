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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марибор - Чихура
Марибор - Чихура: обзор матча 02 августа 2018
Марибор
02.08.2018, четверг, 21:15
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Чихура
70'
Л. Захович
90+6'
М. Таварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Чихура
ГОЛ! 2:0!
М. Таварес
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
Л. Захович
70'
Желтая карточка
Б. Врховец
9'
Начало матча
Статистика матча Марибор - Чихура
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Чихура
Лига Европы, 2 раунд
Абердин
5 : 0
01.08.2019
Чихура
Лига Европы, 2 раунд
Чихура
1 : 1
25.07.2019
Абердин
Лига Европы, 1 раунд
Чихура
2 : 1
17.07.2019
Фола
Лига Европы, 1 раунд
Фола
1 : 2
11.07.2019
Чихура
Лига Европы, 2 раунд
Марибор
2 : 0
02.08.2018
Чихура
Информация о матче
Стадион:
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Чихура
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
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Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
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2024.09.11 18:18
«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуются игроком «Марибора»
2023.05.23 10:08
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
«Пари НН» выкупил защитника сборной Словении
2024.09.11 18:18
«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуются игроком «Марибора»
2023.05.23 10:08
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