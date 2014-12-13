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Аугсбург - Бавария
Аугсбург - Бавария: обзор матча 13 декабря 2014
Аугсбург
13.12.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
58'
М. Бенатиа
59'
А. Роббен
68'
Р. Левандовски
71'
А. Роббен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Бавария
77'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Роббен
74'
Замена
М. Гетце
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Д. Кор
️️️️
Х. Алтынтоп
73'
72'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Б. Швайнштайгер
71'
ГОЛ! 0:4!
А. Роббен
Пас отдал
С. Роде
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Т. Вернер
70'
68'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Н. Джурдич
64'
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Роббен
Пас отдал
С. Роде
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенатиа
Пас отдал
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Никола Джурдич
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
30
Каюби
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Бавария
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-3-1-2
13
Маннингер
21
Баба
2
Верхаг
24
Клаван
26
Хонь Юнь-Хо
10
Байер
8
Фойлнер
17
Вернер
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
28
Джурдич
4-5-1
1
Нойер
4
Бенатиа
13
Рафинья
17
Боатенг
24
Бернат
10
Роббен
3
Алонсо
31
Швайнштайгер
17
Роде
7
Рибери
9
Левандовски
28
Джурдич
13
Мельдерс
13
Мельдерс
28
Джурдич
7
Алтынтоп
31
Кор
31
Кор
7
Алтынтоп
17
Вернер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
17
Вернер
31
Швайнштайгер
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
31
Швайнштайгер
3
Алонсо
27
Гетце
27
Гетце
3
Алонсо
10
Роббен
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Роббен
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
27
Эрик Томми
ЛП
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
30
Каюби
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
30
Каюби
ЦП
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Аугсбург - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Аугсбург Арена
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