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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Шальке-04
Байер - Шальке-04: обзор матча 25 октября 2014
Байер
25.10.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Шальке-04
53'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Шальке-04
Замена
Р. Хильберт
️️️️
К. Беллараби
90'
+1
89'
Замена
М. Майер
️️️️
М. Хегер
86'
Желтая карточка
А. Учида
Красная карточка
Т. Едвай
85'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Х. Чалханоглу
82'
81'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
70'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Р. Нойштедтер
56'
Замена
С. Сэм
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
53'
48'
Желтая карточка
Д. Аого
Замена
Т. Едвай
️️️️
Ш. Райнарц
25'
18'
Желтая карточка
М. Хегер
Желтая карточка
О. Топрак
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
33
Сидней Сэм
ПП
3-2-1-2-1
1
Лено
7
Райнарц
21
Топрак
4
Спахич
18
Венделл
8
Бендер
10
Чалханоглу
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-2-1-3
1
Ферманн
2
Учида
23
Айхан
5
Хеведес
3
Аого
6
Хегер
33
Нойштедтер
7
Дракслер
7
Обаси Огбуке
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
10
Чалханоглу
14
Пападопулос
14
Пападопулос
10
Чалханоглу
7
Райнарц
4
Едвай
4
Едвай
7
Райнарц
38
Беллараби
19
Хильберт
19
Хильберт
38
Беллараби
33
Нойштедтер
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
33
Нойштедтер
6
Хегер
7
Майер
7
Майер
6
Хегер
7
Обаси Огбуке
33
Сэм
33
Сэм
7
Обаси Огбуке
Остались в запасе
Байер
Шальке-04
18
Дарио Крешич
ВР
8
Юлиан Брандт
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
8
Юлиан Брандт
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Байер - Шальке-04
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Бай-Арена
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