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Шальке-04 - Айнтрахт
Шальке-04 - Айнтрахт: обзор матча 20 сентября 2014
Шальке-04
20.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Айнтрахт
40'
Э. Чупо-Мотинг (П)
50'
Ю. Дракслер
15'
А. Майер
24'
М. Русс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Айнтрахт
Замена
М. Фридрих
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
90'
+4
Желтая карточка
К. Айхан
88'
85'
Вторая желтая
С. Медойевич
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
К. Хунтелаар
82'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
М. Майер
74'
72'
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
А. Игньевски
Красная карточка
Ю. Дракслер
71'
66'
Желтая карточка
А. Игньевски
Вторая желтая
К. Боатенг
61'
58'
Замена
Б. Очипка
️️️️
К. Джакпа
52'
Желтая карточка
К. Самбрано
ГОЛ! 2:2!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
50'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Чупо-Мотинг
40'
39'
Желтая карточка
С. Медойевич
Желтая карточка
К. Боатенг
25'
24'
ГОЛ! 0:2!
М. Русс
Пас отдал
А. Игньевски
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Майер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
3-2-3-2
1
Ферманн
28
Фукс
23
Айхан
3
Аого
6
Хегер
33
Нойштедтер
7
Дракслер
7
Майер
27
Боатенг
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
3-2-2-1-1
1
Трапп
3
Самбрано
22
Игньевски
23
Русс
22
Чендлер
15
Джакпа
14
Майер
34
Медойевич
14
Инуи
9
Сеферович
13
Чупо-Мотинг
5
Фридрих
5
Фридрих
13
Чупо-Мотинг
7
Майер
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Майер
21
Хунтелаар
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
21
Хунтелаар
15
Джакпа
5
Очипка
5
Очипка
15
Джакпа
22
Игньевски
29
Айхнер
29
Айхнер
22
Игньевски
Остались в запасе
Шальке-04
Айнтрахт
28
Кристиан Веткло
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Йенс Келлер
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Шальке-04 - Айнтрахт
2
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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