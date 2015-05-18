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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Урал - Динамо

18.05.2015, Понедельник, 17:00 мск Тюмень, стадион Геолог Россия. Премьер-лига, 28 тур Урал - Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
5 тур
24 августа, воскресенье 13:30 Динамо 2:0 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
30 ноября, суббота 14:00 Динамо 3:0 Урал
8 тур
16 сентября, понедельник 17:00 Урал 1:4 Динамо
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Динамо 2:0 Урал
16 тур
10 июля, среда 00:00 Урал 1:4 Динамо
Чемпионат России 1995
25 тур
18 сентября, понедельник 00:00 Урал 0:2 Динамо
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Динамо 3:0 Урал
Чемпионат России 1994
16 тур
20 июля, среда 00:00 Урал 1:1 Динамо
9 тур
28 апреля, четверг 00:00 Динамо 6:0 Урал
Чемпионат России 1993
22 тур
25 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Урал
6 тур
7 апреля, среда 00:00 Урал 1:0 Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 14 тур
12 июля, воскресенье 00:00 Динамо 6:2 Урал
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Урал 2:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 3 июня 2015, 15:30

    стас мы с тобой, не слушай их

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 3 июня 2015, 15:29

    черчесов однозначно

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 3 июня 2015, 15:28

    [q][/q]жирков слева
    нап ари , да когда в норме

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