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Лига чемпионов 2026/2027
Валлетта - Карабах
Валлетта - Карабах: обзор матча 15 июля 2014
Валлетта
15.07.2014, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Карабах
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Статистика матча Валлетта - Карабах
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0
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0
Матчи команд
Валлетта
Лига конференций, 2 раунд
Валлетта
0 : 4
30.07.2026
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
3 : 1
23.07.2026
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
0 : 1
27.08.2020
Бала Таун
Лига Европы, 3 раунд
Валлетта
0 : 4
15.08.2019
Астана
Лига Европы, 3 раунд
Астана
5 : 1
08.08.2019
Валлетта
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Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
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3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
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