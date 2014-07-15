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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - ТНС
Слован - ТНС: обзор матча 15 июля 2014
Слован
15.07.2014, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
ТНС
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Статистика матча Слован - ТНС
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Матчи команд
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Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
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1 : 2
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Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
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