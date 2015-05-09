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Сток Сити - Тоттенхэм
Сток Сити - Тоттенхэм: обзор матча 09 мая 2015
Сток Сити
09.05.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Тоттенхэм
21'
Ч. Адам
32'
С. Н'Зонзи
86'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Тоттенхэм
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Г. Уилэн
88'
ГОЛ! 3:0!
М. Диуф
Пас отдал
М. Арнаутович
86'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Д. Уолтерс
84'
76'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Э. Ламела
Замена
С. Айрленд
️️️️
Ч. Адам
73'
61'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Н. Шадли
51'
Вторая желтая
В. Кирикеш
ГОЛ! 2:0!
С. Н'Зонзи
32'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адам
21'
16'
Желтая карточка
В. Кирикеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-3-3
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
5
Муниеса
5
Кэмерон
12
Уилэн
16
Адам
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
92
Диуф
7
Арнаутович
4-1-2-2-1
1
Льорис
14
Вертонген
21
Кирикеш
17
Фасио
15
Дайер
8
Мэйсон
89
Шадли
6
Бенталеб
9
Ламела
24
Эриксен
9
Кейн
12
Уилэн
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
12
Уилэн
16
Адам
7
Айрленд
7
Айрленд
16
Адам
19
Уолтерс
27
Одемвингие
27
Одемвингие
19
Уолтерс
9
Ламела
8
Дембеле
8
Дембеле
9
Ламела
89
Шадли
9
Сольдадо
9
Сольдадо
89
Шадли
Остались в запасе
Сток Сити
Тоттенхэм
29
Томас Соренсен
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Сток Сити - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Британния Стэдиум
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