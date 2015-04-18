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Кристал Пэлас - Вест Бромвич
Кристал Пэлас - Вест Бромвич: обзор матча 18 апреля 2015
Кристал Пэлас
18.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Вест Бромвич
2'
Д. Моррисон
53'
К. Гарднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вест Бромвич
88'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
С. Бераино
81'
Замена
Й. Ольссон
️️️️
К. Гарднер
Замена
Я. Саного
️️️️
Д. МакАртур
80'
79'
Желтая карточка
К. Брант
79'
Желтая карточка
К. Гарднер
71'
Замена
А. Уисдом
️️️️
К. Доусон
Желтая карточка
Я. Боласи
69'
Желтая карточка
Д. Панчеон
61'
Желтая карточка
С. Данн
54'
53'
ГОЛ! 0:2!
К. Гарднер
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Йединак
46'
Замена
П. Суаре
️️️️
Д. Ледли
46'
14'
Желтая карточка
Г. Маколи
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Моррисон
Пас отдал
К. Брант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Вест Бромвич
13
Джек Роуз
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
3-5-1-1
1
Сперони
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
11
МакАртур
40
Панчеон
16
Ледли
11
Боласи
15
Йединак
10
Заа
39
Мюррэй
3-5-2
13
Майхилл
15
Доусон
15
Лескотт
36
Маколи
11
Брант
7
Моррисон
24
Флетчер
8
Гарднер
22
Якоб
28
Аничебе
38
Бераино
16
Ледли
27
Суаре
27
Суаре
16
Ледли
15
Йединак
34
Гэйл
34
Гэйл
15
Йединак
11
МакАртур
9
Саного
9
Саного
11
МакАртур
38
Бераино
22
Бэйрд
22
Бэйрд
38
Бераино
15
Доусон
14
Уисдом
14
Уисдом
15
Доусон
8
Гарднер
13
Ольссон
13
Ольссон
8
Гарднер
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Бромвич
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
20
Каллум МакМанаман
ПВ
13
Джек Роуз
ВР
29
Стефан Сессеньон
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
13
Джек Роуз
ВР
29
Стефан Сессеньон
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Бромвич
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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