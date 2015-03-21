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Сток Сити - Кристал Пэлас
Сток Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 21 марта 2015
Сток Сити
21.03.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
14'
М. Диуф
41'
Г. Мюррэй (П)
45+2'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Кристал Пэлас
88'
Желтая карточка
Д. Гэйл
86'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Г. Мюррэй
80'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
В. Заа
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
П. Крауч
78'
70'
Замена
М. Келли
️️️️
П. Суаре
67'
Желтая карточка
П. Суаре
49'
Желтая карточка
Д. МакАртур
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
В. Заа
Пас отдал
Г. Мюррэй
Желтая карточка
Э. Питерс
45'
Желтая карточка
Ч. Адам
42'
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Мюррэй
Желтая карточка
А. Бегович
40'
33'
Желтая карточка
В. Заа
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Дионатан
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
33
Питерс
17
Шоукросс
36
Уилсон
5
Кэмерон
16
Адам
7
Айрленд
15
Н'Зонзи
92
Диуф
15
Крауч
7
Арнаутович
4-4-1-1
1
Сперони
25
Уорд
27
Суаре
17
Делэйни
24
Данн
11
МакАртур
11
Боласи
16
Ледли
40
Панчеон
10
Заа
39
Мюррэй
15
Крауч
19
Уолтерс
19
Уолтерс
15
Крауч
27
Суаре
16
Келли
16
Келли
27
Суаре
10
Заа
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Заа
39
Мюррэй
26
Амеоби
26
Амеоби
39
Мюррэй
Остались в запасе
Сток Сити
Кристал Пэлас
23
Дионатан
ЦЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
23
Дионатан
ЦЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Сток Сити - Кристал Пэлас
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Британния Стэдиум
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