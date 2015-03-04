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Тоттенхэм - Суонси
Тоттенхэм - Суонси: обзор матча 04 марта 2015
Тоттенхэм
04.03.2015, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Суонси
7'
Н. Шадли
51'
Р. Мэйсон
60'
Э. Таунсенд
19'
К. Сун-Юн
89'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Суонси
89'
ГОЛ! 3:2!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Д. Монтеро
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
78'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Г. Кейн
76'
73'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Д. Шелви
Замена
М. Дембеле
️️️️
Э. Таунсенд
64'
Желтая карточка
Э. Дайер
62'
ГОЛ! 3:1!
Э. Таунсенд
Пас отдал
Н. Бенталеб
60'
ГОЛ! 2:1!
Р. Мэйсон
Пас отдал
К. Эриксен
51'
19'
ГОЛ! 1:1!
К. Сун-Юн
Пас отдал
Н. Тэйлор
12'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Б. Гомис
ГОЛ! 1:0!
Н. Шадли
Пас отдал
Д. Роуз
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
3
Роуз
15
Дайер
14
Вертонген
2
Уокер
8
Мэйсон
89
Шадли
6
Бенталеб
24
Эриксен
25
Таунсенд
9
Кейн
4-3-2-1
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
5
Уилльямс
3
Тэйлор
26
Шелви
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
10
Сигурдссон
15
Раутледж
18
Гомис
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
25
Таунсенд
8
Дембеле
8
Дембеле
25
Таунсенд
9
Кейн
9
Сольдадо
9
Сольдадо
9
Кейн
26
Шелви
10
Монтеро
10
Монтеро
26
Шелви
18
Гомис
7
Оливейра
7
Оливейра
18
Гомис
Остались в запасе
Тоттенхэм
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Тоттенхэм - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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