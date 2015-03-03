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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Бромвич
Астон Вилла - Вест Бромвич: обзор матча 03 марта 2015
Астон Вилла
03.03.2015, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
22'
Г. Агбонлахор
90+4'
К. Бентеке (П)
66'
С. Бераино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Бромвич
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Бентеке
90'
+4
90'
+2
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Моррисон
88'
Желтая карточка
С. Бераино
Желтая карточка
А. Хаттон
88'
86'
Желтая карточка
К. Гарднер
Замена
А. Вайманн
️️️️
Г. Агбонлахор
82'
Желтая карточка
К. Кларк
81'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Т. Клеверли
77'
66'
ГОЛ! 1:1!
С. Бераино
Пас отдал
Д. Лескотт
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
59'
52'
Желтая карточка
Д. Лескотт
42'
Желтая карточка
К. Якоб
ГОЛ! 1:0!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
К. Бентеке
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
4-1-3-2
1
Гьюзан
21
Хаттон
26
Кларк
5
Окоре
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Клеверли
18
Делф
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
20
Бентеке
3-5-2
12
Фостер
15
Лескотт
15
Доусон
36
Маколи
24
Флетчер
11
Брант
7
Моррисон
8
Гарднер
22
Якоб
38
Бераино
12
Идейе
8
Клеверли
10
Бакуна
10
Бакуна
8
Клеверли
28
Н'Зогбиа
10
Грилиш
10
Грилиш
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
18
Вайманн
18
Вайманн
11
Агбонлахор
7
Моррисон
22
Бэйрд
22
Бэйрд
7
Моррисон
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Бромвич
24
Шей Гивен
ВР
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Астон Вилла - Вест Бромвич
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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