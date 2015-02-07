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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)

Эвертон - Ливерпуль

07.02.2015, Суббота, 20:30 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 19:55 (прямая) Англия. Премьер-Лига, 24 тур Эвертон - Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
28 января, вторник 23:59 Ливерпуль 4:0 Эвертон
12 тур
23 ноября, суббота 16:45 Эвертон 3:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:0 Эвертон
9 тур
28 октября, воскресенье 17:30 Эвертон 2:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
14 апреля, суббота 15:30 Ливерпуль 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
13 марта, вторник 23:59 Ливерпуль 3:0 Эвертон
7 тур
1 октября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
16 января, воскресенье 17:05 Ливерпуль 2:2 Эвертон
8 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Эвертон 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 15:45 Ливерпуль 1:0 Эвертон
14 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2008/2009)

4 февраля, среда 23:10 Эвертон 1:0 Ливерпуль
1/16 финала
25 января, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
22 тур
19 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:0 Эвертон
10 тур
20 октября, суббота 15:45 Эвертон 1:2 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 26 9 3 73:32 +41 87
2. Манчестер Сити 38 24 7 7 83:38 +45 79
3. Арсенал 38 22 9 7 71:36 +35 75
4. Манчестер Юн 38 20 10 8 62:37 +25 70
5. Тоттенхэм 38 19 7 12 58:53 +5 64
6. Ливерпуль 38 18 8 12 52:48 +4 62
7. Саутгемптон 38 18 6 14 54:33 +21 60
8. Суонси 38 16 8 14 46:49 -3 56
9. Сток Сити 38 15 9 14 48:45 +3 54
10. Кристал Пэлас 38 13 9 16 47:51 -4 48
11. Эвертон 38 12 11 15 48:50 -2 47
12. Вест Хэм 38 12 11 15 44:47 -3 47
13. Вест Бромвич 38 11 11 16 38:51 -13 44
14. Лестер 38 11 8 19 46:55 -9 41
15. Ньюкасл 38 10 9 19 40:63 -23 39
16. Сандерленд 38 7 17 14 31:53 -22 38
17. Астон Вилла 38 10 8 20 31:57 -26 38
18. Халл Сити 38 8 11 19 33:51 -18 35
19. Бернли 38 7 12 19 28:53 -25 33
20. КПР 38 8 6 24 42:73 -31 30
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