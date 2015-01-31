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Вест Бромвич - Тоттенхэм
Вест Бромвич - Тоттенхэм: обзор матча 31 января 2015
Вест Бромвич
31.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
6'
К. Эриксен
15'
Г. Кейн
64'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Тоттенхэм
90'
+2
Желтая карточка
Э. Ламела
88'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Г. Кейн
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Моррисон
88'
Желтая карточка
К. Якоб
80'
74'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Р. Мэйсон
64'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Кейн
62'
Замена
Н. Шадли
️️️️
М. Дембеле
Замена
К. Гарднер
️️️️
А. Уисдом
61'
Замена
Б. Идейе
️️️️
К. МакМанаман
60'
Желтая карточка
С. Бераино
55'
15'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
М. Дембеле
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Бромвич
13
Джек Роуз
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
14
Уисдом
36
Маколи
15
Доусон
15
Лескотт
7
Моррисон
11
Брант
22
Якоб
20
МакМанаман
28
Аничебе
38
Бераино
4-1-2-2-1
1
Льорис
2
Уокер
17
Фасио
14
Вертонген
3
Роуз
8
Мэйсон
8
Дембеле
18
Паулиньо
9
Ламела
24
Эриксен
9
Кейн
14
Уисдом
8
Гарднер
8
Гарднер
14
Уисдом
7
Моррисон
18
Дорранс
18
Дорранс
7
Моррисон
20
МакМанаман
12
Идейе
12
Идейе
20
МакМанаман
8
Мэйсон
21
Стамбули
21
Стамбули
8
Мэйсон
8
Дембеле
89
Шадли
89
Шадли
8
Дембеле
9
Кейн
9
Сольдадо
9
Сольдадо
9
Кейн
Остались в запасе
Вест Бромвич
Тоттенхэм
13
Джек Роуз
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Джек Роуз
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вест Бромвич - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Хоуторнс
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