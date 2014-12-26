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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Астон Вилла
Суонси - Астон Вилла: обзор матча 26 декабря 2014
Суонси
26.12.2014, пятница, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
13'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Астон Вилла
89'
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
Замена
М. Эмнес
️️️️
Г. Сигурдссон
78'
77'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Т. Клеверли
76'
Желтая карточка
Ж. Окоре
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Д. Шелви
60'
49'
Желтая карточка
К. Кларк
46'
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Сиссоко
36'
Желтая карточка
К. Санчес
Желтая карточка
Д. Шелви
24'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Д. Монтеро
22'
ГОЛ! 1:0!
Г. Сигурдссон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
17
Крис Херд
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-3-1-2
22
Фабиански
3
Тэйлор
22
Ранхель
6
Фернандес
5
Уилльямс
26
Шелви
40
Ки Сун-Юн
10
Монтеро
10
Сигурдссон
2
Бони
12
Дайер
3-2-3-2
1
Гьюзан
5
Окоре
21
Хаттон
12
Влаар
26
Кларк
26
Сиссоко
18
Делф
8
Клеверли
15
Санчес
11
Агбонлахор
20
Бентеке
26
Шелви
14
Кэрролл
14
Кэрролл
26
Шелви
10
Монтеро
15
Раутледж
15
Раутледж
10
Монтеро
10
Сигурдссон
11
Эмнес
11
Эмнес
10
Сигурдссон
8
Клеверли
10
Грилиш
10
Грилиш
8
Клеверли
26
Сиссоко
18
Вайманн
18
Вайманн
26
Сиссоко
Остались в запасе
Суонси
Астон Вилла
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Суонси - Астон Вилла
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Либерти
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