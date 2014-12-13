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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Астон Вилла
Вест Бромвич - Астон Вилла: обзор матча 13 декабря 2014
Вест Бромвич
13.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
72'
К. Гарднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Астон Вилла
Желтая карточка
К. Гарднер
90'
+5
Желтая карточка
С. Варела
78'
78'
Замена
А. Вайманн
️️️️
К. Санчес
78'
Замена
Р. Влаар
️️️️
А. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
К. Гарднер
72'
Замена
С. Бераино
️️️️
Г. Дорранс
70'
65'
Желтая карточка
А. Хаттон
Желтая карточка
С. Поконьоли
63'
46'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
42'
Желтая карточка
Т. Клеверли
22'
Красная карточка
К. Ричардсон
Желтая карточка
Г. Маколи
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Али Сиссоко
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
17
Крис Херд
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
14
Уисдом
15
Поконьоли
36
Маколи
15
Лескотт
8
Гарднер
18
Дорранс
7
Моррисон
29
Сессеньон
12
Идейе
18
Варела
3-2-3-2
1
Гьюзан
5
Окоре
26
Кларк
21
Хаттон
15
Ричардсон
26
Сиссоко
28
Н'Зогбиа
15
Санчес
8
Клеверли
11
Агбонлахор
20
Бентеке
18
Дорранс
38
Бераино
38
Бераино
18
Дорранс
26
Сиссоко
12
Влаар
12
Влаар
26
Сиссоко
28
Н'Зогбиа
18
Делф
18
Делф
28
Н'Зогбиа
15
Санчес
18
Вайманн
18
Вайманн
15
Санчес
Остались в запасе
Вест Бромвич
Астон Вилла
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Алан Ирвин
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Вест Бромвич - Астон Вилла
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Хоуторнс
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