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Суонси - Кристал Пэлас
Суонси - Кристал Пэлас: обзор матча 29 ноября 2014
Суонси
29.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
15'
В. Бони
25'
М. Йединак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Кристал Пэлас
81'
Замена
В. Заа
️️️️
Д. Панчеон
Замена
Б. Гомис
️️️️
В. Бони
75'
69'
Желтая карточка
Д. МакАртур
66'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
М. Шамах
Замена
М. Барроу
️️️️
У. Раутледж
65'
40'
Желтая карточка
М. Шамах
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Йединак
21'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Гэйл
ГОЛ! 1:0!
В. Бони
Пас отдал
Г. Сигурдссон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-3-2-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Бартли
22
Ранхель
5
Уилльямс
10
Монтеро
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
15
Раутледж
10
Сигурдссон
2
Бони
4-4-2
1
Сперони
16
Келли
24
Данн
4
Хангеланд
25
Уорд
16
Ледли
11
Боласи
15
Йединак
40
Панчеон
34
Гэйл
27
Шамах
15
Раутледж
77
Барроу
77
Барроу
15
Раутледж
2
Бони
18
Гомис
18
Гомис
2
Бони
34
Гэйл
11
МакАртур
11
МакАртур
34
Гэйл
40
Панчеон
10
Заа
10
Заа
40
Панчеон
27
Шамах
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
27
Шамах
Остались в запасе
Суонси
Кристал Пэлас
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Суонси - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Либерти
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