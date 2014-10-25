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Вест Бромвич - Кристал Пэлас
Вест Бромвич - Кристал Пэлас: обзор матча 25 октября 2014
Вест Бромвич
25.10.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
51'
В. Аничебе
90+3'
С. Бераино (П)
16'
Б. Хангеланд
45+1'
М. Йединак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Кристал Пэлас
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Бераино
90'
+3
Желтая карточка
С. Бланко
88'
Замена
С. Бланко
️️️️
Г. Дорранс
83'
Желтая карточка
К. Гарднер
82'
73'
Замена
А. Гедиура
️️️️
М. Шамах
66'
Желтая карточка
М. Йединак
64'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
В. Заа
55'
Замена
У. Хеннесси
️️️️
Х. Сперони
ГОЛ! 1:2!
В. Аничебе
Пас отдал
К. Брант
51'
Замена
В. Аничебе
️️️️
С. Сессеньон
46'
Желтая карточка
С. Сессеньон
45'
+3
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Йединак
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хангеланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
15
Лескотт
15
Доусон
14
Уисдом
15
Поконьоли
7
Моррисон
11
Брант
8
Гарднер
29
Сессеньон
18
Дорранс
38
Бераино
4-3-1-2
1
Сперони
16
Келли
5
Мариаппа
4
Хангеланд
25
Уорд
16
Ледли
11
Боласи
15
Йединак
10
Заа
22
Кэмпбелл
27
Шамах
18
Дорранс
29
Бланко
29
Бланко
18
Дорранс
29
Сессеньон
28
Аничебе
28
Аничебе
29
Сессеньон
1
Сперони
13
Хеннесси
13
Хеннесси
1
Сперони
10
Заа
40
Панчеон
40
Панчеон
10
Заа
27
Шамах
6
Гедиура
6
Гедиура
27
Шамах
Остались в запасе
Вест Бромвич
Кристал Пэлас
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Статистика матча Вест Бромвич - Кристал Пэлас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Хоуторнс
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