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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гана - Южная Корея
Гана - Южная Корея: обзор матча 10 июня 2014
Гана
10.06.2014, вторник, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Южная Корея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гана - Южная Корея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
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28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
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02.06.2026
Гана
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
Сан Лайф Стэдиум
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