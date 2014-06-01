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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швеция - Бельгия
Швеция - Бельгия: обзор матча 01 июня 2014
Швеция
01.06.2014, воскресенье, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Бельгия
34'
Р. Лукаку
76'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Швеция - Бельгия
Замена
М. Юханссон
️️️️
М. Лустиг
84'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
С. Ларссон
79'
77'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Э. Азар
76'
ГОЛ! 0:2!
Э. Азар
Пас отдал
К. Де Брюйне
Желтая карточка
Р. Бенгтссон
75'
73'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Лукаку
Желтая карточка
Д. Дурмаз
72'
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Т. Хюсен
71'
Замена
М. Берг
️️️️
Э. Зенгин
71'
67'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Р. Бенгтссон
️️️️
М. Антонссон
63'
Замена
П. Вернблум
️️️️
К. Чельстрем
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
3
Микаэль Антонссон
ЛЗ
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
21
Джимми Дурмаз
ОП
9
Ким Чельстрем
ОП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
20
Ола Тойвонен
ПП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Томас Вермален
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
19
Мусса Дембеле
ОП
6
Аксель Витсель
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Швеция
23
Йохан Далин
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Пер Нильссон
ЦЗ
0
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
0
Сэмми Боссут
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
8
Маруан Феллайни
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
4-2-3-1
1
Исакссон
5
Бенгтссон
4
Гранквист
2
Лустиг
3
Антонссон
21
Дурмаз
9
Чельстрем
22
Зенгин
7
Ларссон
20
Тойвонен
0
Хюсен
4-2-2-2
1
Куртуа
4
Компани
15
ван Бюйтен
2
Алдервейрелд
3
Вермален
19
Дембеле
6
Витсель
7
Де Брюйне
10
Азар
14
Мертенс
9
Лукаку
3
Антонссон
0
Бенгтссон
0
Бенгтссон
3
Антонссон
2
Лустиг
2
Юханссон
2
Юханссон
2
Лустиг
9
Чельстрем
16
Вернблум
16
Вернблум
9
Чельстрем
7
Ларссон
15
Хильемарк
15
Хильемарк
7
Ларссон
0
Хюсен
11
Элмандер
11
Элмандер
0
Хюсен
22
Зенгин
9
Берг
9
Берг
22
Зенгин
10
Азар
8
Феллайни
8
Феллайни
10
Азар
14
Мертенс
22
Шадли
22
Шадли
14
Мертенс
9
Лукаку
17
Ориги
17
Ориги
9
Лукаку
Остались в запасе
Швеция
Бельгия
23
Йохан Далин
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Пер Нильссон
ЦЗ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
12
Симон Миньоле
ВР
0
Сэмми Боссут
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
23
Йохан Далин
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Пер Нильссон
ЦЗ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
0
Сэмми Боссут
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Швеция - Бельгия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Френдс Арена
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