Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Халл Сити
Арсенал - Халл Сити: обзор матча 17 мая 2014
Арсенал
17.05.2014, суббота, 20:00
Англия. Кубок, Финал
3 : 2
Завершен
Халл Сити
17'
С. Касорла
71'
Л. Косиельни
109'
А. Рэмзи
4'
Д. Честер
8'
К. Дэйвис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Халл Сити
ГОЛ! 3:2!
А. Рэмзи
Пас отдал
О. Жиру
109'
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Касорла
106'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
М. Озил
106'
102'
Замена
Д. Бойд
️️️️
Л. Росеньор
101'
Травма
Л. Росеньор
86'
Желтая карточка
К. Дэйвис
Желтая карточка
О. Жиру
84'
75'
Замена
С. Алуко
️️️️
С. Куинн
ГОЛ! 2:2!
Л. Косиельни
71'
70'
Желтая карточка
Д. Мейлер
67'
Замена
П. МакШейн
️️️️
А. Брюс
66'
Травма
А. Брюс
Замена
Я. Саного
️️️️
Л. Подольски
62'
60'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
ГОЛ! 1:2!
С. Касорла
17'
8'
ГОЛ! 0:2!
К. Дэйвис
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Честер
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
8
Санти Касорла
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Лиам Росеньор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
4
Алекс Брюс
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ПП
23
Стивен Куинн
ЦФ
7
Мэтти Фраят
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Фабиански
3
Гиббс
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Санья
8
Артета
10
Подольски
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
9
Жиру
4-4-2
1
МакГрегор
27
Эль-Мохамади
17
Честер
33
Дэйвис
23
Росеньор
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
4
Брюс
8
Ливермор
7
Фраят
23
Куинн
8
Касорла
10
Росицки
10
Росицки
8
Касорла
10
Озил
10
Уилшир
10
Уилшир
10
Озил
10
Подольски
9
Саного
9
Саного
10
Подольски
4
Брюс
5
МакШейн
5
МакШейн
4
Брюс
23
Куинн
14
Алуко
14
Алуко
23
Куинн
23
Росеньор
21
Бойд
21
Бойд
23
Росеньор
Остались в запасе
Арсенал
Халл Сити
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
22
Стефен Харпер
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Арсенал - Халл Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:00 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Халл Сити
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+