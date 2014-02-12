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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Санта-Фе - Насьональ
Санта-Фе - Насьональ: обзор матча 12 февраля 2014
Санта-Фе
12.02.2014, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, группа 4, 1 тур
3 : 1
Завершен
Насьональ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Санта-Фе - Насьональ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 19 тур
Интернасьонал де Богота
0 : 2
14.11.2026
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5 : 0
08.11.2026
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05.11.2026
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30.10.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 14 тур
Санта-Фе
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27.10.2026
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Парагвай. Примера, 20 тур
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3 : 0
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Насьональ
0 : 2
04.11.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Лукеньо
0 : 3
01.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 16 тур
Насьональ
0 : 1
24.10.2026
Спортиво Триниденс
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Гуарани
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17.10.2026
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