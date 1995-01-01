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    Полузащитник «Ривер Плейта» Перес отыграл в воротах весь матч Кубка Либертадорес с «Санта-Фе». Его признали лучшим игроком встречи

    «Ривер Плейт» победил «Санта-Фе» (2:1) в домашнем матче 5-го тура Кубка Либертадорес.

    В воротах хозяев всю встречу провел полузащитник Энцо Перес. Он был вынужден на время стать голкипером команды из-за того, что все четыре вратаря «Ривер Плейта» заразились коронавирусом.

    Кроме того, Перес вышел на игру с «Санта-Фе», не до конца восстановившись после травмы подколенного сухожилия.

    • «Санта-Фе» нанесл по воротам Переса 22 удара.
    • Хавбек пропустил лишь однажды и был признан лучшим игроком встречи.

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    Источник: инстаграм «Ривер Плейта»

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5176

      Добрый Бобер 1 час назад

      Мужик!

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      Рейтинг: +6933

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Молодчик ! 22 удара было нанесено !

      1
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      Рейтинг: +132

      Moisey 2 часа назад

      Так еще в детстве тренер учил: любой игрок должен быть готов заменить товарища на любой позиции!

      2
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