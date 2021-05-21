Полузащитник «Ривер Плейта» Перес отыграл в воротах весь матч Кубка Либертадорес с «Санта-Фе». Его признали лучшим игроком встречи

«Ривер Плейт» победил «Санта-Фе» (2:1) в домашнем матче 5-го тура Кубка Либертадорес.

В воротах хозяев всю встречу провел полузащитник Энцо Перес. Он был вынужден на время стать голкипером команды из-за того, что все четыре вратаря «Ривер Плейта» заразились коронавирусом.

Кроме того, Перес вышел на игру с «Санта-Фе», не до конца восстановившись после травмы подколенного сухожилия.

«Санта-Фе» нанесл по воротам Переса 22 удара.

Хавбек пропустил лишь однажды и был признан лучшим игроком встречи.