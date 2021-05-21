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  • Полузащитник «Ривер Плейта» Перес отыграл в воротах весь матч Кубка Либертадорес с «Санта-Фе». Его признали лучшим игроком встречи

Полузащитник «Ривер Плейта» Перес отыграл в воротах весь матч Кубка Либертадорес с «Санта-Фе». Его признали лучшим игроком встречи

21 мая 2021, 10:46
4

«Ривер Плейт» победил «Санта-Фе» (2:1) в домашнем матче 5-го тура Кубка Либертадорес.

В воротах хозяев всю встречу провел полузащитник Энцо Перес. Он был вынужден на время стать голкипером команды из-за того, что все четыре вратаря «Ривер Плейта» заразились коронавирусом.

Кроме того, Перес вышел на игру с «Санта-Фе», не до конца восстановившись после травмы подколенного сухожилия.

  • «Санта-Фе» нанесл по воротам Переса 22 удара.
  • Хавбек пропустил лишь однажды и был признан лучшим игроком встречи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Ривер Плейта»
Аргентина Ривер Плейт Санта-Фе Перес Энцо
Комментарии (4)
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Moisey
1621583806
Так еще в детстве тренер учил: любой игрок должен быть готов заменить товарища на любой позиции!
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САДЫЧОК
1621586174
Молодчик ! 22 удара было нанесено !
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Добрый Бобер
1621588892
Мужик!
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dimar
1621603091
Я посмотрел обзор, так вообще ни одного опасного момента, кроме гола, у его ворот не было)))) Но всё равно, молоток)
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