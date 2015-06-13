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Северная Ирландия - Румыния
Северная Ирландия - Румыния: обзор матча 13 июня 2015
Северная Ирландия
13.06.2015, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 6 тур
0 : 0
Завершен
Румыния
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Румыния
90'
Замена
Г. Тамаш
️️️️
А. Максим
Замена
К. Эванс
️️️️
Д. Эванс
79'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
Д. Уорд
79'
78'
Желтая карточка
Г. Торже
72'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
К. Кешеру
61'
Замена
Б. Станку
️️️️
А. Кипчиу
Желтая карточка
К. Брант
50'
47'
Желтая карточка
Л. Сепси
29'
Желтая карточка
М. Пинтилий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
16
Оливер Норвуд
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
19
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
22
Ласло Сепси
ЛЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
10
Александру Максим
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Северная Ирландия
23
Майк Тэйлор
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
22
Кэйолан Лэвери
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Румыния
12
Кристиан Балградян
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
16
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
16
Клаудиу Бумба
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
14
Флорин Андоне
ЦФ
19
Богдан Станку
ЦФ
3-2-3-2
1
МакГоверн
4
Маколи
5
Эванс
6
Бэйрд
2
МакЛафлин
14
Даллас
16
Норвуд
8
Дэвис
0
Брант
19
Уорд
10
Лафферти
4-1-3-2
12
Тэтэрушану
2
Папп
21
Григоре
21
Кирикеш
22
Сепси
14
Препелицэ
10
Максим
11
Торже
8
Пинтилий
8
Кипчиу
13
Кешеру
19
Уорд
20
Кэткарт
20
Кэткарт
19
Уорд
5
Эванс
13
Эванс
13
Эванс
5
Эванс
10
Максим
0
Тамаш
0
Тамаш
10
Максим
13
Кешеру
14
Андоне
14
Андоне
13
Кешеру
8
Кипчиу
19
Станку
19
Станку
8
Кипчиу
Остались в запасе
Северная Ирландия
Румыния
23
Майк Тэйлор
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
22
Кэйолан Лэвери
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
12
Кристиан Балградян
ВР
16
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
16
Клаудиу Бумба
ЦП
23
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
5
Овидиу Хобан
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Остались в запасе
23
Майк Тэйлор
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
22
Кэйолан Лэвери
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
12
Кристиан Балградян
ВР
16
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
16
Клаудиу Бумба
ЦП
23
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
5
Овидиу Хобан
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Статистика матча Северная Ирландия - Румыния
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
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