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Бельгия - Израиль
Бельгия - Израиль: обзор матча 13 октября 2015
Бельгия
13.10.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 10 тур
3 : 1
Завершен
Израиль
64'
Д. Мертенс
78'
К. Де Брюйне
84'
Э. Азар
88'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Израиль
88'
ГОЛ! 3:1!
Т. Хемед
Пас отдал
Э. Захави
ГОЛ! 3:0!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Мертенс
84'
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
78'
77'
Замена
Г. Вермут
️️️️
Ш. Йейни
76'
Желтая карточка
А. Рикан
66'
Замена
О. Дамари
️️️️
Б. Каял
Замена
А. Витсель
️️️️
М. Феллайни
66'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Лукаку
65'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
К. Де Брюйне
64'
59'
Замена
А. Рикан
️️️️
Т. Бен-Хаим II
Замена
Т. Менье
️️️️
В. Компани
58'
Желтая карточка
Я. Вертонген
45'
+2
Желтая карточка
К. Де Брюйне
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Раджа Наингголан
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
13
Ширан Йейни
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Луис Педро Каванда
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
16
Свен Кумс
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
20
Лоран Депуатр
ЦФ
Израиль
23
Гай Хаймов
ВР
1
Барал Леви
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
19
Одед Элькайям
ПЗ
14
Гиль Вермут
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
4-2-2-2
12
Миньоле
2
Алдервейрелд
3
Ломбертс
5
Вертонген
4
Компани
4
Наингголан
8
Феллайни
10
Азар
7
Де Брюйне
14
Мертенс
9
Лукаку
4-3-3
18
Марсиано
3
Бен-Хаим
20
Бен Харуш
21
Тиби
5
Дгани
13
Йейни
7
Каял
8
Перец
12
Бен-Хаим II
8
Хемед
7
Захави
4
Компани
15
Менье
15
Менье
4
Компани
8
Феллайни
6
Витсель
6
Витсель
8
Феллайни
9
Лукаку
17
Ориги
17
Ориги
9
Лукаку
7
Каял
22
Дамари
22
Дамари
7
Каял
13
Йейни
14
Вермут
14
Вермут
13
Йейни
12
Бен-Хаим II
22
Рикан
22
Рикан
12
Бен-Хаим II
Остались в запасе
Бельгия
Израиль
11
Закария Баккали
ЛВ
13
Матс Селс
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Луис Педро Каванда
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Свен Кумс
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
20
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
23
Гай Хаймов
ВР
1
Барал Леви
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
19
Одед Элькайям
ПЗ
5
Маор Меликсон
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
13
Матс Селс
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Луис Педро Каванда
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Свен Кумс
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
20
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
23
Гай Хаймов
ВР
1
Барал Леви
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
19
Одед Элькайям
ПЗ
5
Маор Меликсон
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Бельгия - Израиль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD, Спорт 1 (в повторе, 23:40)
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