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Израиль - Босния и Герцеговина
Израиль - Босния и Герцеговина: обзор матча 16 ноября 2014
Израиль
16.11.2014, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 4 тур
3 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
36'
Г. Вермут
45'
О. Дамари
70'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Босния и Герцеговина
87'
Желтая карточка
Э. Спахич
Желтая карточка
Н. Биттон
84'
Замена
О. Давидзаде
️️️️
Т. Бен-Хаим II
78'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Б. Натхо
74'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Г. Вермут
70'
ГОЛ! 3:0!
Э. Захави
Пас отдал
О. Дамари
70'
62'
Замена
Г. Цимирот
️️️️
М. Пьянич
48'
Желтая карточка
Т. Шунич
46'
Замена
Э. Вишча
️️️️
М. Бешич
46'
Замена
С. Прсич
️️️️
М. Муйджа
ГОЛ! 2:0!
О. Дамари
Пас отдал
Э. Захави
45'
ГОЛ! 1:0!
Г. Вермут
36'
Желтая карточка
Ш. Йейни
27'
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
2
Эйял Мешумар
ПЗ
6
Бибрас Натхо
ЦП
14
Гиль Вермут
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
4
Зоран Квржич
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
21
Анель Хаджич
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Главный тренер
Сафет Сушич
Израиль
1
Борис Клейман
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
5
Рами Гершон
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
19
Одед Элькайям
ПЗ
4
Нир Биттон
ОП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
8
Томер Хемед
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
Босния и Герцеговина
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Ратко Дуйкович
ВР
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
18
Санин Прсич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
0
Горан Закарич
ЦФ
4-3-3
18
Марсиано
3
Бен-Хаим
21
Тиби
20
Бен Харуш
2
Мешумар
6
Натхо
14
Вермут
13
Йейни
12
Бен-Хаим II
7
Захави
22
Дамари
4-1-4-1
1
Бегович
13
Муйджа
4
Квржич
4
Спахич
15
Шунич
7
Бешич
21
Хаджич
10
Пьянич
8
Медуньянин
16
Лулич
20
Хайрович
12
Бен-Хаим II
22
Давидзаде
22
Давидзаде
12
Бен-Хаим II
6
Натхо
4
Биттон
4
Биттон
6
Натхо
14
Вермут
9
Рафаэлов
9
Рафаэлов
14
Вермут
7
Бешич
19
Вишча
19
Вишча
7
Бешич
13
Муйджа
18
Прсич
18
Прсич
13
Муйджа
10
Пьянич
13
Цимирот
13
Цимирот
10
Пьянич
Остались в запасе
Израиль
Босния и Герцеговина
1
Борис Клейман
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
5
Рами Гершон
ВР
19
Одед Элькайям
ПЗ
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
8
Томер Хемед
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
12
Ясмин Фейзич
ВР
0
Горан Закарич
ЦФ
22
Ратко Дуйкович
ВР
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
1
Борис Клейман
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
5
Рами Гершон
ВР
19
Одед Элькайям
ПЗ
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
8
Томер Хемед
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
Остались в запасе
12
Ясмин Фейзич
ВР
0
Горан Закарич
ЦФ
22
Ратко Дуйкович
ВР
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Израиль - Босния и Герцеговина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Кирьят Элизер
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