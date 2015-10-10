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Расписание матчей
Евро-2024
Чехия - Турция
Чехия - Турция: обзор матча 10 октября 2015
Чехия
10.10.2015, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 9 тур
0 : 2
Завершен
Турция
61'
С. Инан (П)
78'
Х. Чалханоглу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Турция
86'
Замена
М. Топал
️️️️
О. Озякуп
85'
Замена
Г. Торе
️️️️
А. Туран
81'
Желтая карточка
В. Шен
78'
ГОЛ! 0:2!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
А. Туран
Замена
М. Петржела
️️️️
Б. Докал
77'
Замена
М. Шкода
️️️️
Й. Шурал
65'
63'
Замена
В. Шен
️️️️
Д. Тосун
61'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Инан
Желтая карточка
Ф. Новак
60'
Замена
И. Скалак
️️️️
Л. Крейчи
54'
48'
Желтая карточка
Ш. Озбайраклы
Желтая карточка
Д. Павелка
47'
Желтая карточка
Б. Докал
32'
Желтая карточка
Л. Крейчи
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
22
Филип Новак
ЛЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЛП
8
Владимир Дарида
ОП
15
Давид Павелка
ОП
18
Йозеф Шурал
ЦП
9
Борек Докал
ПП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ПЗ
10
Арда Туран
ЛВ
8
Селчук Инан
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Чехия
1
Петр Чех
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
13
Ян Копиц
ЦП
7
Мартин Фридек
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
0
Иржи Скалак
ЦФ
7
Томаш Нецид
ЦФ
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
12
Милан Шкода
ЦФ
Турция
12
Мерт Акюз
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
13
Эмре Ташдемир
ЦЗ
20
Волкан Шен
ЦП
0
Ясин Озтекин
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
4-2-3-1
1
Вацлик
22
Новак
5
Прохазка
17
Сухи
2
Кадержабек
8
Дарида
15
Павелка
7
Крейчи
18
Шурал
9
Докал
21
Лафата
4-1-3-1-1
1
Бабакан
2
Озбайраклы
4
Азиз
3
Балта
18
Эркин
8
Инан
10
Чалханоглу
6
Туфан
14
Озякуп
10
Туран
9
Тосун
7
Крейчи
0
Скалак
0
Скалак
7
Крейчи
9
Докал
0
Петржела
0
Петржела
9
Докал
18
Шурал
12
Шкода
12
Шкода
18
Шурал
9
Тосун
20
Шен
20
Шен
9
Тосун
14
Озякуп
15
Топал
15
Топал
14
Озякуп
10
Туран
11
Торе
11
Торе
10
Туран
Остались в запасе
Чехия
Турция
1
Петр Чех
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
13
Ян Копиц
ЦП
7
Мартин Фридек
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
12
Мерт Акюз
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
13
Эмре Ташдемир
ЦЗ
0
Ясин Озтекин
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
13
Ян Копиц
ЦП
7
Мартин Фридек
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
12
Мерт Акюз
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
13
Эмре Ташдемир
ЦЗ
0
Ясин Озтекин
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Чехия - Турция
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Майкл Малларки (Англия) Стивен Чайлд (Англия)
Дополнительные помощники:
Крейг Поусон (Англия) Роберт Мэдли (Англия)
Резервный судья:
Питер Керкап (Англия)
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Россия
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