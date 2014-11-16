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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Латвия
Нидерланды - Латвия: обзор матча 16 ноября 2014
Нидерланды
16.11.2014, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 4 тур
6 : 0
Завершен
Латвия
6'
Р. ван Перси
35'
А. Роббен
42'
К. Хунтелаар
77'
Д. Брума
82'
А. Роббен
89'
К. Хунтелаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Латвия
ГОЛ! 6:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Й. Класи
89'
ГОЛ! 5:0!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Вейналдум
82'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Р. ван Перси
80'
ГОЛ! 4:0!
Д. Брума
Пас отдал
Р. ван Перси
77'
Желтая карточка
С. де Врей
71'
70'
Замена
А. Руднев
️️️️
Э. Вишняковс
Замена
М. Депай
️️️️
И. Афеллай
68'
56'
Желтая карточка
О. Лайзанс
54'
Замена
А. Цауня
️️️️
А. Зюзинс
46'
Замена
О. Лайзанс
️️️️
Я. Икаунекс
ГОЛ! 3:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
И. Афеллай
42'
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
Пас отдал
Р. ван Перси
35'
27'
Желтая карточка
А. Куракинс
25'
Желтая карточка
А. Зюзинс
Замена
Й. Класи
️️️️
Д. Блинд
20'
Травма
Д. Блинд
19'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Роббен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Ибрагим Афеллай
ЛП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
11
Арьен Роббен
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Латвия
12
Александр Колинько
ВР
20
Антон Куракинс
ЛЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ПЗ
5
Алексейс Вишняковс
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
18
Александр Фертовс
ЦП
10
Валерий Шабала
АП
10
Янис Икаунекс
ПП
11
Эдуард Вишняковс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Нидерланды
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Тим Крул
ВР
14
Карим Рекик
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
18
Лерой Фер
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
16
Йорди Класи
ЦП
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Латвия
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
9
Юрий Жигаевс
ЦП
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
15
Денис Ракельс
ЦФ
0
Артем Руднев
ЦФ
3-2-3-2
13
Силлессен
17
Блинд
6
де Врей
13
Брума
5
Виллемс
2
ван дер Вил
8
Афеллай
10
Снейдер
11
Роббен
19
Хунтелаар
9
ван Перси
4-4-1-1
12
Колинько
6
Габовс
13
Горкшс
4
Дубра
20
Куракинс
10
Икаунекс
17
Зюзинс
18
Фертовс
5
Вишняковс
10
Шабала
11
Вишняковс
9
ван Перси
8
Вейналдум
8
Вейналдум
9
ван Перси
17
Блинд
16
Класи
16
Класи
17
Блинд
8
Афеллай
10
Депай
10
Депай
8
Афеллай
17
Зюзинс
0
Цауня
0
Цауня
17
Зюзинс
10
Икаунекс
0
Лайзанс
0
Лайзанс
10
Икаунекс
11
Вишняковс
0
Руднев
0
Руднев
11
Вишняковс
Остались в запасе
Нидерланды
Латвия
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Тим Крул
ВР
14
Карим Рекик
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
11
Квинси Промес
ЛВ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
9
Юрий Жигаевс
ЦП
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
15
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Остались в запасе
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Тим Крул
ВР
14
Карим Рекик
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
11
Квинси Промес
ЛВ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
9
Юрий Жигаевс
ЦП
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
15
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Марьян Пахарь
Статистика матча Нидерланды - Латвия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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