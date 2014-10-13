Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Исландия - Нидерланды
Исландия - Нидерланды: обзор матча 13 октября 2014
Исландия
13.10.2014, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
Нидерланды
10'
Г. Сигурдссон (П)
42'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Нидерланды
Замена
Р. Гисласон
️️️️
Й. Бедварссон
89'
83'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
78'
Замена
Л. Фер
️️️️
И. Афеллай
68'
Замена
К. Промес
️️️️
Д. Ленс
46'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
У. Снейдер
Замена
Б. Саеварссон
️️️️
А. Фрейр Скуласон
46'
ГОЛ! 2:0!
Г. Сигурдссон
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Сигурдссон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
17
Арон Гуннарссон
ЦП
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
22
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
7
Джермейн Ленс
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Арьен Роббен
ПП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Исландия
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
13
Ингвар Йонссон
ВР
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
4
Тораринн Инги Валдимарссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
18
Лерой Фер
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
14
Дэви Классен
АП
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
2-5-1-2
1
Халльдорсон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
23
Скуласон
20
Халлфредссон
18
Бьярнасон
8
Бьярнасон
17
Гуннарссон
10
Сигурдссон
22
Бедварссон
9
Сигторссон
4-3-1-2
13
Силлессен
2
ван дер Вил
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
17
Блинд
11
Роббен
6
Де Йонг
7
Ленс
10
Снейдер
9
ван Перси
8
Афеллай
23
Скуласон
2
Саеварссон
2
Саеварссон
23
Скуласон
22
Бедварссон
19
Гисласон
19
Гисласон
22
Бедварссон
8
Афеллай
18
Фер
18
Фер
8
Афеллай
7
Ленс
11
Промес
11
Промес
7
Ленс
10
Снейдер
19
Хунтелаар
19
Хунтелаар
10
Снейдер
Остались в запасе
Исландия
Нидерланды
4
Тораринн Инги Валдимарссон
ЦП
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
13
Ингвар Йонссон
ВР
5
Солви Оттесен
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
14
Дэви Классен
АП
23
Йерун Зут
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
4
Тораринн Инги Валдимарссон
ЦП
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
13
Ингвар Йонссон
ВР
5
Солви Оттесен
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Остались в запасе
14
Дэви Классен
АП
23
Йерун Зут
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Исландия - Нидерланды
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Лаугардалсвеллур
Новости команд
Все
Исландия
Нидерланды
Лига наций: шансы Германии и Нидерландов на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:10
Лига наций: шансы Исландии и Люксембурга на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:29
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Исландии и Люксембурга на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:29
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Болгарии и Исландии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Эстония – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Эстония – Исландия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Лига наций: шансы Германии и Нидерландов на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:10
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Семшов дерзко ответил ван дер Сару на слова о везении России на Евро-2008
13 ноября
3
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+