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Расписание матчей
Евро-2024
Чехия - Нидерланды
Чехия - Нидерланды: обзор матча 09 сентября 2014
Чехия
09.09.2014, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 1 тур
2 : 1
Завершен
Нидерланды
22'
Б. Докал
90+1'
В. Пиларж
55'
С. де Врей
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Нидерланды
Желтая карточка
Д. Лимберски
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
В. Пиларж
90'
+1
Замена
Д. Коларж
️️️️
Л. Ваха
80'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Лафата
71'
69'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
Замена
В. Пиларж
️️️️
Л. Крейчи
65'
55'
ГОЛ! 1:1!
С. де Врей
Пас отдал
Д. Блинд
38'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Й. Велтман
ГОЛ! 1:0!
Б. Докал
Пас отдал
Д. Лафата
22'
Желтая карточка
В. Прохазка
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
ВР
8
Давид Лимберски
ЛЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЛП
15
Лукаш Ваха
ОП
8
Владимир Дарида
ОП
10
Томаш Росицки
(К)
ЦП
9
Борек Докал
ПП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ОП
6
Найджел Де Йонг
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
0
Дэрил Янмат
ПП
9
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
0
Давид Бичик
ВР
0
Ондрей Мазух
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Радим Ржезник
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Вацлав Пиларж
ЛВ
0
Петр Ирачек
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
10
Матей Выдра
ЦФ
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
13
Тим Крул
ВР
0
Эрик Питерс
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
18
Лерой Фер
ОП
7
Джермейн Ленс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
0
Дирк Кейт
ПП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
8
Лимберски
5
Прохазка
3
Кадлец
2
Кадержабек
15
Ваха
8
Дарида
7
Крейчи
10
Росицки
9
Докал
21
Лафата
4-2-2-2
13
Силлессен
4
Мартинс-Инди
2
Велтман
6
де Врей
17
Блинд
8
Вейналдум
6
Де Йонг
0
Янмат
10
Снейдер
10
Депай
9
ван Перси
7
Крейчи
12
Пиларж
12
Пиларж
7
Крейчи
15
Ваха
14
Коларж
14
Коларж
15
Ваха
21
Лафата
10
Выдра
10
Выдра
21
Лафата
2
Велтман
17
Нарсинг
17
Нарсинг
2
Велтман
Остались в запасе
Чехия
Нидерланды
1
Томаш Вацлик
ВР
0
Давид Бичик
ВР
0
Ондрей Мазух
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Радим Ржезник
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
0
Петр Ирачек
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
14
Дэви Классен
АП
0
Эрик Питерс
ЦЗ
23
Йерун Зут
ВР
13
Тим Крул
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
18
Лерой Фер
ОП
7
Джермейн Ленс
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
1
Томаш Вацлик
ВР
0
Давид Бичик
ВР
0
Ондрей Мазух
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Радим Ржезник
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
0
Петр Ирачек
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
Остались в запасе
14
Дэви Классен
АП
0
Эрик Питерс
ЦЗ
23
Йерун Зут
ВР
13
Тим Крул
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
18
Лерой Фер
ОП
7
Джермейн Ленс
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Чехия - Нидерланды
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:40 (прямая)
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