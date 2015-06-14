Швеция - Черногория

а
|4 тур
|15 ноября, суббота
|22:45
|Черногория
|1:1
|Швеция
|4 тур
|15 ноября, суббота
|22:45
|Черногория
|1:1
|Швеция
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Австрия
|10
|9
|1
|0
|22:5
|+17
|28
|2.
|Россия
|10
|6
|2
|2
|21:5
|+16
|20
|3.
|Швеция
|10
|5
|3
|2
|15:9
|+6
|18
|4.
|Черногория
|10
|3
|2
|5
|10:13
|-3
|11
|5.
|Лихтенштейн
|10
|1
|2
|7
|2:26
|-24
|5
|6.
|Молдавия
|10
|0
|2
|8
|4:16
|-12
|2
а
Я че-то ни хрена не понял - а почему нашего (Краснодарского)Гранквиста нет ни в основе, ни в запасных?! Нет ну если такими игроками разбрасываетесь - хорошо живёте однако ))
И снова Ибрагимович и счёт становится 3-0!)
ГООООООООООООООООЛЛЛЛ Ибра 2-0!
Ибра 2-0