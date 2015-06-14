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Судьи
Главный судья:
Хюсейн Гечек (Стамбул)

Швеция - Черногория

14.06.2015, Воскресенье, 21:45 мск Стокгольм, стадион Френдс Арена Трансляция: "Россия 2" 21:35 (прямая) Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 6 тур Швеция - Черногория
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа G
4 тур
15 ноября, суббота 22:45 Черногория 1:1 Швеция
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Австрия 10 9 1 0 22:5 +17 28
2. Россия 10 6 2 2 21:5 +16 20
3. Швеция 10 5 3 2 15:9 +6 18
4. Черногория 10 3 2 5 10:13 -3 11
5. Лихтенштейн 10 1 2 7 2:26 -24 5
6. Молдавия 10 0 2 8 4:16 -12 2
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    Рейтинг: +10

    Faraon56 15 июня 2015, 01:20

    а

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    Рейтинг: +75

    Suomi 23 14 июня 2015, 22:42

    Я че-то ни хрена не понял - а почему нашего (Краснодарского)Гранквиста нет ни в основе, ни в запасных?! Нет ну если такими игроками разбрасываетесь - хорошо живёте однако ))

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    Рейтинг: +264

    Planet Georgia 14 июня 2015, 22:32

    И снова Ибрагимович и счёт становится 3-0!)

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    Рейтинг: +264

    Planet Georgia 14 июня 2015, 22:30

    ГООООООООООООООООЛЛЛЛ Ибра 2-0!

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    Рейтинг: +111

    Rusti 14 июня 2015, 22:27

    Ибра 2-0

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