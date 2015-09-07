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Расписание матчей
Евро-2024
Ирландия - Грузия
Ирландия - Грузия: обзор матча 07 сентября 2015
Ирландия
07.09.2015, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 8 тур
1 : 0
Завершен
Грузия
69'
Д. Уолтерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Грузия
81'
Замена
Л. Кения
️️️️
З. Хизанишвили
Желтая карточка
Д. МакКлин
76'
76'
Замена
М. Цинцадзе
️️️️
Г. Кашия
Замена
Д. МакКлин
️️️️
В. Хулахан
75'
Желтая карточка
Г. Уилэн
74'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уолтерс
Пас отдал
Д. Хендрик
69'
64'
Замена
Г. Папунашвили
️️️️
В. Казаишвили
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Р. Кин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
15
Торнике Окриашвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
0
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
13
Кевин Дойл
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
1
Георгий Лория
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
23
Мате Цинцадзе
ОП
0
Леван Кения
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
0
Мате Вацадзе
ЦФ
3-5-2
16
Гивен
5
Кларк
4
О'Ши
2
Коулмен
11
Брэди
20
Хулахан
8
МакКарти
6
Уилэн
13
Хендрик
10
Кин
14
Уолтерс
3-2-3-1
0
Ревишвили
6
Хизанишвили
4
Кашия
0
Амисулашвили
2
Лобжанидзе
22
Наваловский
15
Окриашвили
20
Канкава
8
Казаишвили
0
Мчедлидзе
20
Хулахан
11
МакКлин
11
МакКлин
20
Хулахан
10
Кин
9
Лонг
9
Лонг
10
Кин
4
Кашия
23
Цинцадзе
23
Цинцадзе
4
Кашия
6
Хизанишвили
0
Кения
0
Кения
6
Хизанишвили
8
Казаишвили
20
Папунашвили
20
Папунашвили
8
Казаишвили
Остались в запасе
Ирландия
Грузия
1
Дэвид Форд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Стивен Куинн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
13
Кевин Дойл
ЦФ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
13
Георгий Макаридзе
ВР
1
Георгий Лория
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
15
Георгий Меребашвили
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
0
Мате Вацадзе
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Остались в запасе
1
Дэвид Форд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Стивен Куинн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
13
Кевин Дойл
ЦФ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Остались в запасе
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
13
Георгий Макаридзе
ВР
1
Георгий Лория
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
15
Георгий Меребашвили
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
0
Мате Вацадзе
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Статистика матча Ирландия - Грузия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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