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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Базель
Зальцбург - Базель: обзор матча 21 марта 2014
Зальцбург
21.03.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Базель
22'
Х. Сориано
50'
М. Штреллер
60'
С. Дюнки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Базель
Желтая карточка
К. Ляйтгеб
90'
+1
88'
Желтая карточка
Ф. Дежен
88'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Айети
Вторая желтая
Алан
86'
Замена
М. Майлингер
️️️️
Д. Швенто
83'
Желтая карточка
С. Мане
78'
Замена
В. Бериша
️️️️
Х. Сориано
78'
Замена
Р. Жуль
️️️️
Ш. Илсанкер
72'
Желтая карточка
Родней
62'
60'
ГОЛ! 1:2!
С. Дюнки
Пас отдал
А. Айети
57'
Замена
Т. Джака
️️️️
Д. Сио
54'
Желтая карточка
А. Айети
Желтая карточка
Алан
54'
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Штреллер
44'
Замена
Н. Алийи
️️️️
Д. Дежен
42'
Желтая карточка
Д. Сио
ГОЛ! 1:0!
Х. Сориано
Пас отдал
К. Кампль
22'
9'
Желтая карточка
М. Штреллер
9'
Красная карточка
М. Сухи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
81
Душан Швенто
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
11
Алан
ЦФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
7
Марко Майлингер
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Роберт Жуль
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
16
Симон Дюнки
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
34
Таулант Джака
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-4-1-2
25
Гулачи
5
Рамальо
20
Родней
17
Кляйн
81
Швенто
44
Кампль
24
Ляйтгеб
31
Илсанкер
10
Мане
19
Сориано
11
Алан
4-4-2
1
Зоммер
4
Дежен
17
Сухи
15
Айети
22
Сауро
7
Дежен
14
Штокер
6
Эль-Ненни
20
Фрай
9
Штреллер
13
Сио
31
Илсанкер
32
Жуль
32
Жуль
31
Илсанкер
81
Швенто
7
Майлингер
7
Майлингер
81
Швенто
19
Сориано
23
Бериша
23
Бериша
19
Сориано
7
Дежен
27
Алийи
27
Алийи
7
Дежен
13
Сио
34
Джака
34
Джака
13
Сио
15
Айети
7
Эмболо
7
Эмболо
15
Айети
Остались в запасе
Зальцбург
Базель
19
Валентино Лазаро
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
16
Симон Дюнки
ЦЗ
18
Джермано Вайлати
ВР
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
Остались в запасе
16
Симон Дюнки
ЦЗ
18
Джермано Вайлати
ВР
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Зальцбург - Базель
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Ред Булл Арена
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