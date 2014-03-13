Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Зальцбург
Базель - Зальцбург: обзор матча 13 марта 2014
Базель
13.03.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Зальцбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Зальцбург
Замена
А. Айети
️️️️
Д. Сио
90'
+2
90'
+1
Замена
В. Лазаро
️️️️
К. Кампль
Замена
Б. Эмболо
️️️️
С. Ди
90'
85'
Замена
В. Бериша
️️️️
Р. Жуль
Желтая карточка
Ф. Дежен
84'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
М. Дельгадо
71'
70'
Желтая карточка
Ф. Кляйн
46'
Замена
Ф. Кляйн
️️️️
К. Швеглер
Желтая карточка
Д. Сио
23'
20'
Желтая карточка
С. Мане
14'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
Желтая карточка
С. Ди
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
7
Давид Дежен
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
81
Душан Швенто
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
32
Роберт Жуль
ЦФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
16
Симон Дюнки
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
27
Адмир Сефераджич
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
7
Марко Майлингер
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
4-4-1-1
1
Зоммер
15
Айети
17
Сухи
22
Сауро
4
Дежен
20
Фрай
20
Ди
14
Штокер
7
Дежен
10
Дельгадо
13
Сио
3-4-1-2
25
Гулачи
5
Рамальо
13
Хинтереггер
27
Швеглер
44
Кампль
24
Ляйтгеб
31
Илсанкер
81
Швенто
10
Мане
19
Сориано
32
Жуль
10
Дельгадо
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
10
Дельгадо
20
Ди
7
Эмболо
7
Эмболо
20
Ди
44
Кампль
19
Лазаро
19
Лазаро
44
Кампль
27
Швеглер
17
Кляйн
17
Кляйн
27
Швеглер
32
Жуль
23
Бериша
23
Бериша
32
Жуль
Остались в запасе
Базель
Зальцбург
27
Насер Алийи
ЛЗ
27
Адмир Сефераджич
ЦФ
16
Симон Дюнки
ЦЗ
18
Джермано Вайлати
ВР
Главный тренер
Мурат Якин
7
Марко Майлингер
ЦП
33
Александр Вальке
ВР
20
Родней
ЦЗ
Остались в запасе
27
Насер Алийи
ЛЗ
27
Адмир Сефераджич
ЦФ
16
Симон Дюнки
ЦЗ
18
Джермано Вайлати
ВР
Остались в запасе
7
Марко Майлингер
ЦП
33
Александр Вальке
ВР
20
Родней
ЦЗ
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Базель - Зальцбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Базель
Зальцбург
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+