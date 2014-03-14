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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Виктория
Лион - Виктория: обзор матча 14 марта 2014
Лион
14.03.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Виктория
12'
Г. Фофана
53'
А. Ляказетт
61'
А. Мвуэмба
70'
Г. Фофана
3'
Т. Горжава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Виктория
Замена
Б. Коне
️️️️
М. Дабо
85'
Замена
Б. Гомис
️️️️
А. Ляказетт
83'
81'
Замена
М. Дуриш
️️️️
М. Петржела
74'
Замена
Л. Гейда
️️️️
П. Хорват
70'
Замена
М. Бакош
️️️️
Д. Коларж
ГОЛ! 4:1!
Г. Фофана
Пас отдал
А. Ляказетт
70'
Замена
К. Толиссо
️️️️
С. Мальбранк
69'
ГОЛ! 3:1!
А. Мвуэмба
Пас отдал
С. Мальбранк
61'
60'
Желтая карточка
Я. Коваржик
Желтая карточка
М. Гоналон
60'
ГОЛ! 2:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
С. Мальбранк
53'
50'
Желтая карточка
Р. Хубник
29'
Желтая карточка
Д. Коларж
Желтая карточка
М. Бишевац
20'
ГОЛ! 1:1!
Г. Фофана
Пас отдал
А. Мвуэмба
12'
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Горжава
Пас отдал
Я. Коваржик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Геида Фофана
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
10
Стид Мальбранк
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Виктория
13
Петр Болек
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Душан Угрин
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
19
Томаш Вагнер
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
3-2-3-2
1
Лопеш
4
Бишевац
14
Умтити
35
Дабо
25
Гоналон
13
Лопеш
7
Мвуэмба
6
Фофана
10
Мальбранк
7
Бриан
91
Ляказетт
4-1-3-1-1
13
Болек
8
Лимберски
26
Прохазка
28
Чишовски
4
Хубник
10
Хорват
26
Коларж
7
Горжава
11
Петржела
19
Коваржик
11
Тецл
35
Дабо
26
Коне
26
Коне
35
Дабо
10
Мальбранк
8
Толиссо
8
Толиссо
10
Мальбранк
91
Ляказетт
18
Гомис
18
Гомис
91
Ляказетт
10
Хорват
2
Гейда
2
Гейда
10
Хорват
26
Коларж
23
Бакош
23
Бакош
26
Коларж
11
Петржела
57
Дуриш
57
Дуриш
11
Петржела
Остались в запасе
Лион
Виктория
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Реми Веркутр
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Душан Угрин
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Реми Веркутр
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
4
Джордан Ферри
ЦП
Остались в запасе
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Душан Угрин
Статистика матча Лион - Виктория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
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