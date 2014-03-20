Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Лион
Виктория - Лион: обзор матча 20 марта 2014
Виктория
20.03.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Лион
60'
Д. Коларж
62'
С. Тецл
45+2'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Лион
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бриан
84'
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Б. Гомис
Замена
М. Кончал
️️️️
М. Дуриш
84'
Желтая карточка
С. Тецл
81'
77'
Замена
А. Мвуэмба
️️️️
К. Толиссо
Замена
Т. Вагнер
️️️️
М. Петржела
77'
Замена
М. Бакош
️️️️
Д. Коларж
74'
Пенальти не реализован!
С. Тецл
70'
ГОЛ! 2:1!
С. Тецл
Пас отдал
М. Петржела
62'
61'
Замена
А. Бедимо
️️️️
М. Лопеш
ГОЛ! 1:1!
Д. Коларж
Пас отдал
П. Грошовски
60'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
Пас отдал
М. Бишевац
40'
Желтая карточка
М. Лопеш
Желтая карточка
Д. Лимберски
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Петр Болек
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Душан Угрин
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
19
Ян Коваржик
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
30
Матей Кончал
ЦП
6
Давид Штипек
ЦП
19
Томаш Вагнер
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-4-2
13
Болек
8
Лимберски
26
Прохазка
14
Ржезник
28
Чишовски
11
Петржела
17
Грошовски
7
Горжава
26
Коларж
57
Дуриш
11
Тецл
3-2-3-2
1
Лопеш
35
Дабо
26
Коне
4
Бишевац
13
Лопеш
25
Гоналон
8
Толиссо
4
Ферри
8
Гуркюфф
18
Гомис
7
Бриан
57
Дуриш
30
Кончал
30
Кончал
57
Дуриш
11
Петржела
19
Вагнер
19
Вагнер
11
Петржела
26
Коларж
23
Бакош
23
Бакош
26
Коларж
13
Лопеш
12
Бедимо
12
Бедимо
13
Лопеш
8
Толиссо
7
Мвуэмба
7
Мвуэмба
8
Толиссо
18
Гомис
10
Мальбранк
10
Мальбранк
18
Гомис
Остались в запасе
Виктория
Лион
6
Давид Штипек
ЦП
33
Роман Павлик
ВР
10
Павел Хорват
ОП
19
Ян Коваржик
ЛВ
Главный тренер
Душан Угрин
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Реми Веркутр
ВР
91
Александр Ляказетт
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
6
Давид Штипек
ЦП
33
Роман Павлик
ВР
10
Павел Хорват
ОП
19
Ян Коваржик
ЛВ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Реми Веркутр
ВР
91
Александр Ляказетт
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Душан Угрин
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Виктория - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Доосан Арена
Новости команд
Все
Виктория
Лион
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+