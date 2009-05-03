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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Альмерия
Расинг - Альмерия: обзор матча 03 мая 2009
Расинг
03.05.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 2
Завершен
Альмерия
3'
Х. Мануэль Ортис
13'
Х. Мануэль Ортис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Альмерия
Замена
Э. Солари
️️️️
К. Уче
Желтая карточка
И. Маркано
Замена
Х. Ортис
️️️️
М. Анхель Ньето
Замена
Х. Альварес
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
Хуанито
Замена
Э. Бедиа
️️️️
Л. Сепси
Замена
О. Серрано
️️️️
Г. Колса
Желтая карточка
М. Ласен
Желтая карточка
Т. Морал
13'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мануэль Ортис
ГОЛ! 0:1!
Х. Мануэль Ортис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
23
Тони Морал
ЛП
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Альмерия
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
2
Бруно
ПЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
24
Хуанито
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Расинг
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Хулио Альварес
ПВ
35
Эстебан Солари
ЦФ
4-3-1-2
1
Колторти
19
Сепси
5
Маркано
4
Моратон
14
Пинильос
23
Морал
25
Ласен
8
Колса
10
Мунитис
19
Жигич
7
Тчите
3-2-3-2
1
Эстебан
21
Ортис
15
Чико
18
Акасиете
2
Бруно
2
Мане
0
Ньето
24
Хуанито
23
Сориано
21
Негредо
5
Уче
8
Колса
11
Серрано
11
Серрано
8
Колса
19
Сепси
10
Бедиа
10
Бедиа
19
Сепси
0
Ньето
10
Ортис
10
Ортис
0
Ньето
21
Негредо
5
Альварес
5
Альварес
21
Негредо
5
Уче
35
Солари
35
Солари
5
Уче
Остались в запасе
Расинг
Альмерия
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
25
Диего Алвес
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Гонсало Арконада
Остались в запасе
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Гонсало Арконада
Статистика матча Расинг - Альмерия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Эль Сардинеро
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