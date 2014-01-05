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Расписание матчей
Англия. Кубок
Порт Вейл - Плимут Аргайл
Порт Вейл - Плимут Аргайл: обзор матча 05 января 2014
Порт Вейл
05.01.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 2
Завершен
Плимут Аргайл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Порт Вейл - Плимут Аргайл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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14.11.2026
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2 : 3
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20.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 11 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
17.10.2026
Хаддерсфилд Таун
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