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Расписание матчей
Англия. Кубок
Маклсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
Маклсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 04 января 2014
Маклсфилд Таун
04.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Маклсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги
Гримсби Таун
0 : 0
10.09.2019
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги
Блэкпул
0 : 0
13.08.2019
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вест Хэм
8 : 0
26.09.2018
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Уолсолл
3 : 3
28.08.2018
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок, 3 раунд
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
14.01.2014
Маклсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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Маклсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй
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2018.09.27 00:00
2
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
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