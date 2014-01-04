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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиган Атлетик - Милтон Кинс Донс
Уиган Атлетик - Милтон Кинс Донс: обзор матча 04 января 2014
Уиган Атлетик
04.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
3 : 3
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уиган Атлетик - Милтон Кинс Донс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Стадион:
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Уиган Атлетик
Милтон Кинс Донс
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