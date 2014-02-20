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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Валенсия
Динамо К - Валенсия: обзор матча 20 февраля 2014
Динамо К
20.02.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Валенсия
80'
Э. Варгас
90+1'
С. Фегули
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Валенсия
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Фегули
Пас отдал
Ж. Перейра
88'
Замена
А. Барраган
️️️️
Жонас
Замена
А. Кравец
️️️️
Д. Ленс
83'
80'
ГОЛ! 0:1!
Э. Варгас
Пас отдал
Д. Парехо
77'
Желтая карточка
Жонас
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Ю. Бельханда
73'
66'
Замена
С. Фегули
️️️️
Мичел
59'
Замена
Э. Варгас
️️️️
П. Алькасер
Желтая карточка
Д. Силва
54'
Замена
А. Рыбка
️️️️
А. Шовковский
53'
Травма
А. Шовковский
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
44
Мигель Велозу
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
20
Олег Гусев
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
(К)
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЛП
20
Сейду Кейта
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Мичел
ПП
17
Жонас
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Порту
ПВ
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Шовковский
8
Макаренко
15
Драгович
21
Вида
21
Данило Силва
5
Вукоевич
44
Велозу
20
Бельханда
17
Ленс
20
Гусев
12
Идейе
4-1-3-2
25
Алвес
27
Перейра
20
Кошта
22
Матье
24
Бернат
20
Кейта
21
Мичел
18
Фуэго
10
Парехо
9
Алькасер
17
Жонас
1
Шовковский
23
Рыбка
23
Рыбка
1
Шовковский
20
Бельханда
19
Гармаш
19
Гармаш
20
Бельханда
17
Ленс
11
Кравец
11
Кравец
17
Ленс
21
Мичел
8
Фегули
8
Фегули
21
Мичел
17
Жонас
19
Барраган
19
Барраган
17
Жонас
9
Алькасер
11
Варгас
11
Варгас
9
Алькасер
Остались в запасе
Динамо К
Валенсия
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
10
Порту
ПВ
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Динамо К - Валенсия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 21:50 (прямая)
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