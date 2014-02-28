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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Динамо К
Валенсия - Динамо К: обзор матча 28 февраля 2014
Валенсия
28.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Динамо К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Динамо К
90'
+4
Желтая карточка
О. Гусев
Желтая карточка
Ж. Перейра
90'
Замена
Порту
️️️️
Ф. Картабия
81'
76'
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
Замена
А. Барраган
️️️️
Мичел
74'
70'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
Б. Идейе
66'
Замена
Р. Безус
️️️️
Л. Аруна
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
Р. Кошта
66'
Желтая карточка
Д. Парехо
62'
54'
Желтая карточка
О. Вукоевич
Желтая карточка
Ф. Картабия
29'
26'
Желтая карточка
Д. Ленс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Мичел
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Порту
ПВ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
4-3-1-2
25
Алвес
24
Бернат
22
Матье
27
Перейра
20
Кошта
20
Кейта
10
Парехо
21
Мичел
10
Картабия
9
Алькасер
11
Варгас
3-5-1-1
23
Рыбка
21
Данило Силва
15
Драгович
34
Хачериди
44
Велозу
5
Вукоевич
25
Аруна
8
Макаренко
17
Ленс
7
Ярмоленко
12
Идейе
10
Картабия
10
Порту
10
Порту
10
Картабия
20
Кошта
14
Сендерос
14
Сендерос
20
Кошта
21
Мичел
19
Барраган
19
Барраган
21
Мичел
25
Аруна
90
Безус
90
Безус
25
Аруна
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
12
Идейе
70
Мбокани
70
Мбокани
12
Идейе
Остались в запасе
Валенсия
Динамо К
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
35
Максим Коваль
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Валенсия - Динамо К
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:55 (прямая)
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