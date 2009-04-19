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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 19 апреля 2009
Валенсия
19.04.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 1
Завершен
Севилья
45+2'
Д. Вилья
84'
Х. Мата (П)
90+4'
П. Эрнандес
9'
Ж. Эскюде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Севилья
+5
Желтая карточка
Ф. Кануте
Желтая карточка
П. Эрнандес
+5
ГОЛ! 3:1!
П. Эрнандес
+4
Желтая карточка
Ф. Морьентес
+3
+1
Желтая карточка
Л. Фабиано
Желтая карточка
К. Марчена
Замена
Л. Фабиано
️️️️
А. Душер
Желтая карточка
Д. Сильва
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Мата
Желтая карточка
А. Палоп
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
Д. Вилья
Замена
Висенте
️️️️
Д. Альбельда
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Х. Мата
Замена
️️️️
Х. Навас
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Хоакин
+3
Замена
А. Москера
️️️️
Д. Перотти
ГОЛ! 1:1!
Д. Вилья
+2
Красная карточка
Адриано
Желтая карточка
Л. Мигел
Желтая карточка
Р. Бараха
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
С. Скиллачи
Желтая карточка
А. Душер
20'
Желтая карточка
Х. Навас
ГОЛ! 0:1!
Ж. Эскюде
Пас отдал
Ренато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Алексис
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Адриано
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
5
Ромарик
ЦП
11
Ренато
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
0
Эду
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
4
Алексис
39
Альбиоль
24
Марчена
23
Мигел
0
Бараха
6
Альбельда
21
Сильва
64
Мата
17
Хоакин
7
Вилья
3-2-3-1-1
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
5
Скиллачи
3
Адриано
3
Наварро
22
Душер
5
Ромарик
8
Перотти
11
Ренато
11
Кануте
17
Хоакин
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Хоакин
6
Альбельда
14
Висенте
14
Висенте
6
Альбельда
7
Вилья
23
Морьентес
23
Морьентес
7
Вилья
8
Перотти
3
Москера
3
Москера
8
Перотти
22
Душер
9
Фабиано
9
Фабиано
22
Душер
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
0
Эду
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Хави Варас
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
0
Эду
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Валенсия - Севилья
7
1
8
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
8
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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