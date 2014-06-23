Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Камерун - Бразилия
Камерун - Бразилия: обзор матча 23 июня 2014
Камерун
23.06.2014, понедельник, 23:59
Чемпионат мира, группа A, 3 тур
1 : 4
Завершен
Бразилия
24'
Ж. Матип
16'
Неймар
35'
Неймар
51'
Фред
81'
Фернандиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камерун - Бразилия
81'
ГОЛ! 1:4!
Фернандиньо
Пас отдал
Оскар
Замена
Ж. Макун
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
78'
Желтая карточка
С. Мбиа
77'
Желтая карточка
Э. Салли
73'
Замена
П. Вебо
️️️️
В. Абубакар
70'
69'
Замена
Виллиан
️️️️
Неймар
62'
Замена
Рамирес
️️️️
Халк
Замена
Э. Салли
️️️️
Б. Муканджо
57'
51'
ГОЛ! 1:3!
Фред
Пас отдал
Д. Луис
46'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Паулиньо
35'
ГОЛ! 1:2!
Неймар
Пас отдал
Марсело
ГОЛ! 1:1!
Ж. Матип
Пас отдал
А. Ньом
24'
16'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Густаво
Желтая карточка
Э. Эно
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
16
Шарлес Итандж
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
(К)
ЦЗ
22
Аллан Ньом
ПЗ
18
Эйонг Эно
ОП
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
17
Стефан Мбиа
ЦП
8
Бенджамин Муканджо
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
15
Паулиньо
ЦП
21
Халк
ПП
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Камерун
23
Самми Н'Джок
ВР
1
Лоик Феджу
ВР
2
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
5
Дэни Нунке
ЦЗ
11
Жан Макун
ЦП
11
Эдгар Салли
ЦП
19
Фабрис Олинга
ЛФ
15
Пьер Вебо
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Бернард
ЛВ
17
Фернандиньо
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
0
Рамирес
ЦП
21
Жо
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Итандж
12
Бедимо
21
Матип
3
Н'Кулу
22
Ньом
18
Эно
7
Н'Гуэмо
17
Мбиа
8
Муканджо
10
Абубакар
13
Чупо-Мотинг
4-1-3-1-1
0
Сезар
13
Алвес
3
Силва
4
Луис
12
Марсело
17
Густаво
21
Халк
15
Паулиньо
11
Оскар
10
Неймар
9
Фред
13
Чупо-Мотинг
11
Макун
11
Макун
13
Чупо-Мотинг
8
Муканджо
11
Салли
11
Салли
8
Муканджо
10
Абубакар
15
Вебо
15
Вебо
10
Абубакар
10
Неймар
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Неймар
15
Паулиньо
17
Фернандиньо
17
Фернандиньо
15
Паулиньо
21
Халк
0
Рамирес
0
Рамирес
21
Халк
Остались в запасе
Камерун
Бразилия
23
Самми Н'Джок
ВР
1
Лоик Феджу
ВР
2
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
5
Дэни Нунке
ЦЗ
19
Фабрис Олинга
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
18
Эрнанес
ЦП
20
Бернард
ЛВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
23
Самми Н'Джок
ВР
1
Лоик Феджу
ВР
2
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
5
Дэни Нунке
ЦЗ
19
Фабрис Олинга
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Остались в запасе
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
18
Эрнанес
ЦП
20
Бернард
ЛВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Камерун - Бразилия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Насьонал Манэ Гарринча
Где смотреть матч:
"Спорт" 23:50 (прямая)
Новости команд
Все
Камерун
Бразилия
Ромарио – Анчелотти: «Собирай вещи и проваливай к черту, хватит позора!»
Вчера, 21:32
1
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
Вчера, 15:17
3
Япония – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 12:08
Моуринью помогает Винисиусу справиться с психологическими проблемами
13 ноября
3
Сборная России забила 9 голов Камеруну на ЧМ U15
29 октября
4
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
11 сентября
1
Спартаковец Ву сообщил, что ему грустно смотреть ЧМ-2026
12 июля
1
Ромарио – Анчелотти: «Собирай вещи и проваливай к черту, хватит позора!»
Вчера, 21:32
1
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
Вчера, 15:17
3
Япония – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 12:08
Моуринью помогает Винисиусу справиться с психологическими проблемами
13 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+