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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Мексика - Камерун
Мексика - Камерун: обзор матча 13 июня 2014
Мексика
13.06.2014, пятница, 20:00
Чемпионат мира, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Камерун
61'
О. Перальта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мексика - Камерун
Замена
К. Сальсидо
️️️️
Э. Эррера
90'
+2
79'
Замена
П. Вебо
️️️️
А. Сонг
77'
Желтая карточка
Д. Нунке
Замена
Чичарито
️️️️
О. Перальта
73'
Замена
М. Фабиан
️️️️
А. Гуардадо
69'
ГОЛ! 1:0!
О. Перальта
61'
Желтая карточка
Э. Морено
57'
46'
Замена
Д. Нунке
️️️️
С. Джегуе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
7
Мигель Лаюн
ЛАЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
(К)
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПАЗ
23
Хосе Васкес
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Орибе Перальта
ЦФ
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
Камерун
16
Шарлес Итандж
ВР
2
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
19
Седрик Джегуе
ПЗ
6
Александр Сонг
ОП
18
Эйонг Эно
ЦП
17
Стефан Мбиа
ЦП
8
Бенджамин Муканджо
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
21
Карлос Пенья
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
11
Алан Пулидо
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Камерун
23
Самми Н'Джок
ВР
1
Лоик Феджу
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Дэни Нунке
ЦЗ
22
Аллан Ньом
ПЗ
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
11
Эдгар Салли
ЦП
11
Жан Макун
ЦП
19
Фабрис Олинга
ЛФ
15
Пьер Вебо
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
3-3-2-2
13
Очоа
2
Родригес
4
Маркес
15
Морено
7
Лаюн
23
Васкес
22
Агилар
16
Эррера
18
Гуардадо
6
Дос Сантос
19
Перальта
4-1-2-1-2
16
Итандж
19
Джегуе
3
Н'Кулу
21
Шеджу
2
Ассу-Экотто
6
Сонг
18
Эно
17
Мбиа
8
Муканджо
13
Чупо-Мотинг
9
Это'О
16
Эррера
5
Сальсидо
5
Сальсидо
16
Эррера
18
Гуардадо
8
Фабиан
8
Фабиан
18
Гуардадо
19
Перальта
14
Чичарито
14
Чичарито
19
Перальта
19
Джегуе
5
Нунке
5
Нунке
19
Джегуе
6
Сонг
15
Вебо
15
Вебо
6
Сонг
Остались в запасе
Мексика
Камерун
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
11
Алан Пулидо
ЦФ
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Диего Рейес
ЦЗ
21
Карлос Пенья
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
23
Самми Н'Джок
ВР
1
Лоик Феджу
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
22
Аллан Ньом
ПЗ
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
11
Эдгар Салли
ЦП
11
Жан Макун
ЦП
19
Фабрис Олинга
ЛФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Остались в запасе
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
11
Алан Пулидо
ЦФ
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Диего Рейес
ЦЗ
21
Карлос Пенья
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
23
Самми Н'Джок
ВР
1
Лоик Феджу
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
22
Аллан Ньом
ПЗ
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
11
Эдгар Салли
ЦП
11
Жан Макун
ЦП
19
Фабрис Олинга
ЛФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
Главный тренер
Фолькер Финке
Статистика матча Мексика - Камерун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Арена дас Дунас
Где смотреть матч:
"Первый канал" 20:00 (прямая)
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